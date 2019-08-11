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عدم وجود كوبري مشاة يزهق أرواح كثيرين من أهالى أبوشلش بالمنيا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:00 م
صدى البلد
وسام مختار
أرسل قاطنو قرية أبوشلش التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، شكوى في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يتضررون من عدم وجود كوبري مشاة يحمي أطفالهم، ذهابًا وإيابًا من المدرسة.

وقال عصام السعيد فى رسالته: قدمنا العديد من الشكاوى ولكن المسئولين يتجاهلوننا ويطالب الأهالي بإنشاء كوبري مشاة أسوة بجميع القرى المجاورة حيث إن سكان القرية يزيد على ٢٠ ألف مواطن يعبرون يوميا الجهة الأخرى، وأنهم توجهوا لكل المسئولين في الدولة بضرورة عمل كوبري آخر، بدلا من الكوبرى المكسور، ولم يأخذ أي موافقات ومازال الروتين يأخذ مجراه على الغلابة فقط.

ويضيف، أن عدم وجود كوبري جديد أصبح كشبح مخيف بالنسبة لأهالي القرية حيث تقع القرية في الصعيد الذي لا يلتفت أحد لها.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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