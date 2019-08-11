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تعليم

مدينة زويل تعلن برنامج ماجستير العلوم MSc في الهندسة البيئية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
كريم عاطف
أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تقديم برنامج ماجستير العلوم MSc في الهندسة البيئية.

يوفر هذا التخصص المعرفة التقنية المتقدمة والمهارات البحثية في العديد من تخصصات الهندسة البيئية بما في ذلك:

- معالجة وتحلية المياه، معالجة مياه الصرف الصحي.
- تلوث الهواء.
- إضافة القيمة للمخلفات (waste valorization).

وأوضحت المدينة ان هذا البرنامج صمم لراغبي العمل في وظائف الهندسة البيئية في الاستشارات المتطورة، البحوث الصناعية، والأوساط الأكاديمية. يجب أن يكون المتقدم للبرنامج حاصل على درجة البكالوريوس مع معدل تراكمي لا يقل عن 3.0 وأن يقدم ما يفيد إجادته اللغة الإنجليزية.

كما أكدت أن التسجيل متاح ببرنامج ماجستير العلوم في الهندسة البيئية علي الرابط التالي (https://bit.ly/2K5GAH4) حتي ١٥ أغسطس ٢٠١٩ , و للتواصل مع قسم الهندسة البيئية بمدينة زويل علي البريد الالكتروني [email protected]

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