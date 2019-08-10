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كلاكيت 19 أغسطس.. محمد صلاح يعلن عن مفاجأة لعشاقه ومحبيه

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:04 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران

نشر النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزى صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر النجم المصري محمد صلاح خلال الصورة وهو يشير إلى أداة "كلاكيت" التى تستخدم فى تصوير الأفلام السينمائية ومكتوب عليها بعض الأسماء الخاصة بفريق العمل مدعمة بتاريخ 19 أغسطس.

تمكن النجم المصري الدولي محمد صلاح من قيادة فريق ليفربول الإنجليزي للفوز على فريق نورويتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد انفيلد.

واستطاع النجم المصرى محمد صلاح إضافة ثاني أهداف الريدز فى الدقيقة 19، من كرة رائعة مع البرازيلي فيرمينو، انفرد على إثرها بحارس نوريتش، ويضعها على يمينه.
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كلاكيت 19 أغسطس.. محمد صلاح يعلن عن مفاجأة لعشاقه ومحبيه

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