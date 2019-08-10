ديلي ميل تنشر صورا مذهلة للحجاج في وقفة عرفات .. شاهد

نشرت صيحفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من الصور المذهلة لحجاج بيت الله الحرام أثناء قيامهم بمناسك الحج في وقفة عرفات.



واوضحت الصحيفة ما يقرب من 2.5 مليون حاج مسلم جابو جبل عرفات بالمملكة العربية السعودية اليوم السبت برفقة عشرات الآلاف من الحراس في محاولة لمنع أي محاولات لتدافع المميت كما حدث في السنوات السابقة.



وأشارت الصحيفة البريطانية أنه تم وضع حواجز المنقولة للسيطرة على الحشود حول سفح التل الصخري خارج مكة ، والمعروف أيضًا باسم جبل الرحمة، حيث وصل الحجاج سيرًا على الأقدام وفي خط حافلات لا نهاية .



وأفادت الصحيفة بأن الحجاج الذكور يرتدو ملابس بيضاء بسيطة من القماش على شكل تيري ، بينما ترتدي النساء لباسًا حريريًا وأغطية للرأس ، متخليين عن المكياج ، وطلاء الأظافر والعطور ، في محاولة للتقرب إلى الله.