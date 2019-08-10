عمر الجيار افضل لاعب في مباراة مصر وكندا بـ كأس العالم لناشئي اليد

حصد اللاعب عمر لطفي الجيار جائزة افضل لاعب في مباراة منتخب مصر لناشئي كرة اليد امام نظيره منتخب كندا والتي اقيمت اليوم الاثنين ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مقدونيا.



وفاز منتخب مصر بنتيجة 47 مقابل 20 لمنتخب كندا، وذلك بعدما كان قد انهى الشوط الاول متقدمًا 24/12.



ويقع منتخب ناشئي اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلًا من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.



وتضم قائمة منتخب مصر كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.