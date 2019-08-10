فتح مراكز الشباب مجانا خلال أيام عيد الاضحى بـ الاقصر

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، بقيادة حفني بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة عن فتح مراكز الشباب مجانا على مستوى المحافظه للمواطنين بدءا من صباح الغد بمناسبة عيد الأضحى.



ووجه "بركات"، جميع مديري الإدارات الفرعية ومديري مراكز الشباب بمحافظة الأقصر باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فتح جميع مراكز الشباب بالمحافظة أمام مواطنين الأقصر مجانا خلال ايام عيد الأضحى، والسماح للمواطنين بدخول مراكز الشباب والاستفادة من جميع المنتزهات والحدائق وجميع خدماتها دون دفع أية رسوم خلال أيام عيد الاضحى المبارك التي تبدأ من صباح غد الاحد.



يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب في جميع محافظات الجمهورية نحو خدمة النشء والشباب والمواطنين وتقديم فرصة أمامهم لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية.