الزمالك يفوز على 6 اكتوبر 2 /1

انتهت مباراة الزمالك الودية أمام فريق 6 أكتوبر والتي أقيمت على ملعب نادي الزمالك حلمي زامورا بفوز الأبيض بنتيجة 2 – 1.



سجل هدفي الزمالك، أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة ، ويوسف أوباما في الدقيقة الـ ٨٦ من الشوط الثاني وسجل فريق 6 أكتوبر هدف التعادل واحد لواحد في الدقيقة الـ 44.



ودفع الجهاز الفني للزمالك بعدد كبير من اللاعبين للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية خلال اللقاء الودي.



وشهدت المباراة سيطرة من جانب لاعبي الزمالك ، وإهدار العديد من الفرص السهلة على مدار شوطي اللقاء.



وخاض الزمالك المباراة الودية ، في إطار الاستعدادات لمواجهة ديكاداها بطل الصومال ، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الجمعة المقبلة.

