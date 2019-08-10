برلماني يطالب بخفض سعر فائدة قروض الاستثمار

طالب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في السياسة النقدية، لافتًا إلى أن خفض سعر الفائدة على الإقراض الخاص بالمستثمرين أصبحت ضرورة لتقليل التكلفة الاستثمارية للمشروعات.



أضاف "خليل" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنه لابد من خفض سعر الفائدة للقروض مما يعكس انخفاض أسعار السلع والمنتجات على المواطن، فضلا عن تنشيط الأسواق من خلال زيادة عملية الشراء داخله.



كان المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، قد قال إنه رغم قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة ثلاث مرات وخفضه مرة واحد منذ بداية العام الجارى إلا أنه مازال مرتفعا.



وأضاف العادلى لـ"صدى البلد"، أن خفض سعر الفائدة على الإقراض مهم جدا خاصة للمستثمرين لسببين الأول تقليل التكلفة الاستثمارية للمشروعات وبالتالى انخفاض اسعار السلع والمنتجات إضافة الى تنشيط السوق من خلال زيادة حركة البيع والشراء .