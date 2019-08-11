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بين الناس

مياه الري تختلط بالصرف الصحي بعزبة العمدة بالقليوبية .. والأهالي تستغيث

الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:02 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا أهالى عزبة العمدة التابعة للوحدة المحلية ببلقيس محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الأمراض والأوبئة والبعوض نتيجة خلط مياه الصرف الصحى الخاص بالعزب على ترعة أم الفئران التى تستخدم في ري الأراضي الزراعية.

وناشد الأهالى العزبة المسئولين ضرورة التدخل لفصل مياه الصرف الصحى عن مياه الري، وعدم انتشارها في الشوارع للحد من الأمراض التى تصيب أهل العزبة نتيجتها.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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