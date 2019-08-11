مياه الري تختلط بالصرف الصحي بعزبة العمدة بالقليوبية .. والأهالي تستغيث

شكا أهالى عزبة العمدة التابعة للوحدة المحلية ببلقيس محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الأمراض والأوبئة والبعوض نتيجة خلط مياه الصرف الصحى الخاص بالعزب على ترعة أم الفئران التى تستخدم في ري الأراضي الزراعية.



وناشد الأهالى العزبة المسئولين ضرورة التدخل لفصل مياه الصرف الصحى عن مياه الري، وعدم انتشارها في الشوارع للحد من الأمراض التى تصيب أهل العزبة نتيجتها.



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