الدورة الشهرية والحمل ومتى تكون مؤشرا خطرا وأسباب صادمة لعدم انتظامها

الدورة الشهرية

الدورة الشهرية

الدورة الشهرية





الدورة الشهرية والحمل

الدورة الشهرية





الدورة الشهرية









الدورة الشهرية المنتظمة

الدورة الشهرية

الدورة الشهرية

الدورة الشهرية

الدورة الشهرية





الدورة الشهرية والوزن

الدورة الشهرية والعلاج بالأعشاب

ولتخفيف من أعراض الدورة الشهرية بعيدا عن المسكنات تناول المغنيسيوم مع "فيتامين ب" ومن الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، يمكنك تناول الخضراوات الورقية، والبذور، واللوز، والكاجو، والفول السوداني، والسبانخ، والأرز البني، والفاصوليا الخضراء، والأفوكادو، والقمح. قد يساعد في ذلك أيضًا والتقليل من كمية الملح والشوكولا والكافيين في الأطعمة والمشروبات التي تتناولها خلال فترة الطمث مع الحرص على ممارسة الرياضة وتمارين الاسترخاء للتقليل من الإرهاق والتوتر.





بعد الولادة.. شكوى الكثير من النساء من عدم حصولهن على فترات دورة شهرية منتظمة تعود بعض النساء إلى ضبط الدورة الشهرية في غضون بضعة أشهر فقط بعد الولادة ، في حين أن العديد من دورة فترة النساء لم تنتظم تمامًا فلا داعى للقلق من عدم حدوثبعد الولادة بشهر وقد يكون ذلك بسبب الرضاعة الطبيعية فبعد الولادة تقوم الكثير من الأمهات باللجوء إلى الرضاعة الطبيعية وكلما طالت الفترة استغرقت الدورة الشهرية وقتًا أطول للعودة إليك أسبابالغير منتظمه وكيفية إنتظامها مرة أخرىتعتقد الكثير من السيدات أنه من المفترض حدوثبعد الولادة بشهر لكنه لا داعى للقلق فعندما لا تحصل على الدورة الشهرية لأكثر من 6 أشهر بعد الولادة من المحتمل فقد تكونين حامل مرة أخرى. ومع ذلك ، تختلف فترات ما بعد الولادة من امرأة إلى أخرى.أما عن إمكانية نزول الدورة الشهرية أثناء الحمل فيمكن نزول الدورة الشهرية في أول ثلاثة أشهر من الحمل فقط، ومن الممكن حدوث حمل خارج الرحم بسبب وجود مشاكل فى بطانة الرحم يتسبب فى سقوط البويضة فى الأنابيب وتخصيبهاما هي أسباب تأخربعد الولادة ؟ بالطبع يراودك تلك السؤال إذا كنت تعانين من نفس الحالة وقد يكون ذلك بسبب الرضاعة الطبيعية فبعد الولادة تقوم الكثير من الأمهات باللجوء إلى الرضاعة الطبيعية وكلما طالت فترة الرضاعة الطبيعية كلما استغرقت الدورة الشهرية وقتًا أطول للعودة إلى طبيعتها ذلك لأن البرولاكتين (هرمون ينتج حليب الأم) يقلل الإباضة وبالتالي يوقف فرص العودة إلى الدورة العاديةولفت تقرير نشره موقع برايت سايد أنه إذا لم تحصل الأم على دورة شهرية منتظمة بعد الولادة بعد مرور سنة واحدة من الولادة ، فاستشر أخصائي أمراض النساء خاصة بعد ترك الرضاعة الطبيعية والشك في وجود حمل رغم تناولك لحبوب منع الحمل لأن الدورة الشهرية بعد الولادة ستستغرق وقتًا للعودة إلى المرحلة الطبيعية. سوف تحصل على فترات غير منتظمة (نزيف حاد أو خفيف)هذه ليست أعراضًا خطيرة لأن الإباضة ليست منتظمة بعد الولادة ، وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف الدورة الشهرية .المنتظمه بعد الولادة أمر تقلق بشأنه الكثير من السيدات وإذا كانت الدورة الشهرية بعد الولادة غير منتظمة فيعد هذا ليس خطيرًا لأن الرضاعة الطبيعية ليست السبب الوحيد للعديد من الأمهات. القليل من النساء يحصلن على فتراتهن بعد 6-8 أشهر فطالما كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية ، فستتأخر الدورة الشهرية. عندما تتوقف عن إعطاء حليب الأم ، فإن فرص الإصابة بمتلازمة ما قبل الحيض ستشعر بها الكثير من الأمهات بالفعلويرجع سببغير المنتظمة أيضا إلى عدم التوازن الهرموني وانخفاض درجة حرارة الجسم فقد تؤثر نوعية وكمية النوم التي تحصل عليها كل ليلة على هرمونات الخصوبة لديك بما في ذلك هرمون الاستروجين والبروجستيرون وهرمون اللوتين (LH) وهرمون محفز البصيلات (FSH).وتعد من ضمن الأسباب الرئيسية لعدم إنتظاممنها هرمون الأدرينالين الذي يتأثر بالضغط النفسي فكلما كنت تقعين تحت ضغط نفسى يضطرب لديك تلك الهرمون ويحدث عدم إنتظام فى الدورة الشهرية وتعد من الأطعمة التى تؤخر نزول الدورة الشهرية المثلجات فهى تعمل على تبريد الجسم.وتعد أبرز أعراض الدورة الشهرية غير المنتظمة الشعور بألم حاد فى البطن وهنا ستشعرين بألم حاد في البطن مع استمرار مع نزول الدم بكمية كبيرة وكثافة عالية وتعد من ضمن العاول التى تؤثر على دورتك الشهرية تقلبات الطقس كتغيير الفصول عند بدء الدورة الشهرية فقد لوحظ في دراسة نشرت في مجلة أمراض النساء والغدد الصماء أن أشعة الشمس ، أو عدم وجودها ، يمكن أن تغير طول فترات الدورة الشهرية. للتغيرات المناخية آثار على دورات الحيض لدى المرأة من خلال تغيير معدل التمثيل الغذائي في الجسم.يعد معدل النوم الطبيعي مهما حتى لا يتسبب فى عدم انتظام الدورة الشهرية ويفضل أن يكون ​​من 8 إلى 10 ساعات من النوم في الليلة للحفاظ على التوازن الهرموني لإنتاج هرمون اللبتين، والذى يلعب الإجهاد دورًا مهمًا التحكم في الغدة النخامية والغدة الدرقية والغدد الكظرية والمبيض وكلاهما يعمل على إنتاج هرمون الاستروجين، وهو هرمون مهم يساعد في بناء بطانة الرحم ويعد الجسم للحمل.وفقا لموقع هيلث قد لوحظ أن المرأة التي تدخن عادة ما تحصل على دورات الحيض أقصر لأن التدخين يقلل من كمية الأكسجين المتاحة للرحم ويقيد الأوعية الدموية ، مما قد يزيد من ألموحدوث تلف دائم للأنسجة ويمكن أن يؤدى عدم انتظام الدورة الشهرية للحفاظ على دورات الهرمونات التناسلية للإناث التي تؤدي إلى العقم.تفقد الكثير من السيدات القدرة على السيطرة على شهيتها فى الفترة التى تسبق الدورة الشهرية وحتى لا تحصلين على المزيد من الوزن الزائد خلال الدورة الشهرية يجب التقليل من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين فهى تزيد من التوتر لديك وفى الوقت نفسه تحبس السوائل داخل الجسميمكنك التخلص من تلك المشكلة بتناول السلطات والخضراوات والإكثار من تناول الأطعمة مثل السمك أو الدجاج المشوي فهي تعطيك إحساسا بالشبع وفى الوقت نفسه قليلة السعرات فلا تزيد من وزنك خلال الدورة الشهرية و يجب أثناء الدورة الشهرية الابتعاد تمامًا عن السكريات واستبدالها بتناول الفواكه المليئة بالسكريات تناولي خبز القمح الكامل فهو الأكثر غنى بالماغنسيوم الذى يعمل كمهدئ طبيعي و تناول المشروبات مثل الشمر واليانسون والقرفة والبابونج فهى من الأعشاب التى تعمل على تهدئة الأعصاب والتقليل من الانتفاخ.وهناك العديد من الأطعمة الأخرى التى يجب التوقف عن تناولها أثناء الدورة الشهرية وهى الحلويات فهى تسبب تقلبات مزاجية أثناء الدورة الشهرية وزيادة الوزن وتعد أبرز تلك الحلويات الشوكولاته فهى تزيد أيضا التقلبات المزاجية خلال فترة الدورة الشهد الوزن يجب عليك التوقف عنها إذا كنت تريدين التخلص من وزنك الزائد.ويمكن لتناول بعض المشروبات أثناء الدورة الشهرية من المساعدة على إنقاص الوزن وفى الوقت نفسه التقليل من ألم الدورة الشهرية وأبرز تلك المشروبات القرفة فهى تساعد على نزول الدورة الشهرية وفى الوقت نفسه تنظيف الرحم تعمل كمسكن طبيعى بدلا من المسكمات الأخرى التى قد تسبب اضطراب فى الدورة الشهرية كذلك الحال بالنسبة لمشروب الجنزبيل فهو يساعد على حرق الدهون بسرعة والتقليل من أعراض الدورة الشهرية المزعجة ويمكن لتناول مشروب االليمون والجنزبيل المساعدة أيضا على تسكين الألم المصاحب للدورة الشهرية والمساعدة على حرق الدهون.