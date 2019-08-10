ساحات صلاة العيد في القاهرة .. 417 مكانا يستقبل المصلين

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تجهيز ساحات صلاة العيد ، حيث تم تخصيص 417 ساحة لأداء صلاة عيد الاضحى.



أكد المحافظ في تصريحات صحفية أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الأوقاف لمتابعة ورصد أى مخالفات والعمل على حلها على الفور، في ساحات صلاة العيد بالقاهرة.



شدد محافظ القاهرة على رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتكثيف أعمال النظافة بساحات صلاة العيد بالقاهرة مع مراجعة النظافة حول المساجد بجميع أحياء القاهرة ، وتكليف مسئولي الإنارة المركزية بالهيئة بمراجعة إنارة المناطق المحيطة بالمساجد وإنارة مآذن الجوامع ، مع تكثيف حملات مكافحة الكلاب الضالة بمحيط الساحات.



وأضاف أنه سيتم تجهيز جميع الحدائق العامة والمتخصصة والمتميزة لاستقبال زوار العيد والتأكد من جاهزية مناطق الترفيه وألعاب الأطفال والكافيتريات بها ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أي مصاب وفتح الحدائق يوميًا خلال فترة العيد من الساعة الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل كما سيتم تـوزيـع أكياس بلاستيك على المواطنيـن لعـدم إلقاء المخلفات علـى المسطحات الخضــراء .

