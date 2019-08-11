التصديري للكيماويات: طرح أراض للاستثمار الصناعي الشهر المقبل

أعلن رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم، طرح أراضٍ للاستثمار الصناعي على المستثمرين خلال الشهر المقبل، عبر بوابة إلكترونية من المقرر إطلاقها لحجز تلك الأراضي.





وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إن تلك الأراضي سيتم حجزها مقابل سداد متأخراتها بصندوق تنمية الصادرات، موضحا أن أولوية الحجز تكون لمستحقي الدعم ومن لديهم توسعات وقدرات علي الإنتاج.





وذكر رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن نحو 52 شركة تقدمت بطلبات للحصول على تلك الأراضي الزراعية والصناعية بقيمة تقدر بملياري جنيه.