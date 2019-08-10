السيسي يهنئ الشيخ صباح بـ عيد الاضحى.. ويتمنى للشعب الكويتي كل الخير والتقدم والازدهار

اجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أَمير دولة الكويت للتهنئة بحلول عيد الاضحي المبارك.



وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعرب عن تمنياته للشعب الكويتي الشقيق بكل الخير والتقدم والازدهار.



ومن جانبه أعرب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن خالص تقديره للرئيس السيسي، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار".