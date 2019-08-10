ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يهنئ الشيخ صباح بـ عيد الاضحى.. ويتمنى للشعب الكويتي كل الخير والتقدم والازدهار

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:24 م
الرئيس السيسى والشيخ
الرئيس السيسى والشيخ صباح الأحمد
محمد عبد المنعم
اجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أَمير دولة الكويت للتهنئة بحلول عيد الاضحي المبارك.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعرب عن تمنياته للشعب الكويتي الشقيق بكل الخير والتقدم والازدهار.

ومن جانبه أعرب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن خالص تقديره للرئيس السيسي، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير الكويت مهنئا السيسي بـ عيد الفطر : أتمنى لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار

السيسي مهنئا خادم الحرمين بعيد الفطر: أتمنى للمملكة وشعبها دوام التقدم والاستقرار

السيسى يهنئ خادم الحرمين الشريفين هاتفيا بـ عيد الاضحى المبارك

السيسى يتبادل التهانى مع الملوك والرؤساء العرب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .. يجري اتصالا بخادم الحرمين الشريفين وأمير الكويت.. ويتلقى اتصالات من عاهل البحرين وولي عهد أبو ظبي والرئيس الفلسطيني

ترشيحاتنا

اكلات ترفع الضغط بدون ادوية .. لتفادى الإصابة بهبوط القلب

كلاكيت 19 أغسطس.. محمد صلاح يعلن عن مفاجأة لعشاقه ومحبيه

احمد موسى: سعادة الحجاج خلال سقوط الأمطارعلى جبل عرفات مدهشة

ملخص لمسات أول ظهور لـ تريزيجيه مع استون فيلا أمام توتنهام .. فيديو

الأزهر للفتوى: صلاة الرجل بجوار المرأة باطلة

المشرف على المقاولون العرب لـ صدى البلد: إخوان بريطانيا وراء تشويه محمد صلاح وأحمد علي ضحك علينا.. ولا تعليق على إساءات مرتضى منصور.. وهذا سبب فشل صفقة طاهر مع الاهلي ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس لـ صدى البلد : أنا مليش فى الكورة .. صور

أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها

بـ شراب شيفون.. راندا البحيري بفستان أسود قصير جريء.. صور