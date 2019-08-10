ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يهنئ برهم صالح بـ عيد الاضحى: أتمنى لـ العراق والأمة العربية الرخاء والاستقرار

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:28 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم بالرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بحلول عيد الاضحي المبارك.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي تمني للعراق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.

ومن جانبه، أعرب الرئيس العراقي برهم صالح عن التقدير والامتنان للرئيس السيسي وتمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومة وشعبًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يهنئ العاهل البحريني هاتفيا بحلول عيد الفطر المبارك

أمير الكويت مهنئا السيسي بـ عيد الفطر : أتمنى لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار

السيسي مهنئا خادم الحرمين بعيد الفطر: أتمنى للمملكة وشعبها دوام التقدم والاستقرار

السيسي يهنئ الرئيس العراقي بحلول عيد الفطر المبارك

أبومازن يهنئ الرئيس السيسي هاتفيا بعيد الاضحى.. ويتمنى لمصر وشعبها الخير

السيسى يهنئ خادم الحرمين الشريفين هاتفيا بـ عيد الاضحى المبارك

ترشيحاتنا

رئيس لجنة الحكام: لن أسمح لرئيس ناد بالمطالبة بتعيين حكم فى الدورى.. فيديو

تعرف على قصة وادي المغضوب عليهم .. وسبب نهى الرسول عن المكث فيه

احمد السقا ومي عز الدين وريهام عبد الغفور فى عزاء مطلقة احمد السعدني

كأس العالم لليد للناشئين 2019.. منتخب مصر يكتسح كندا 47 /20

اكلات ترفع الضغط بدون ادوية .. لتفادى الإصابة بهبوط القلب

بيراميدز يتفوق على إيتوال الكونغولي 3-0 فى الشوط الأول .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس لـ صدى البلد : أنا مليش فى الكورة .. صور

أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها

بـ شراب شيفون.. راندا البحيري بفستان أسود قصير جريء.. صور