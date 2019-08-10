السيسي يهنئ برهم صالح بـ عيد الاضحى: أتمنى لـ العراق والأمة العربية الرخاء والاستقرار

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم بالرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بحلول عيد الاضحي المبارك.



وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي تمني للعراق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.



ومن جانبه، أعرب الرئيس العراقي برهم صالح عن التقدير والامتنان للرئيس السيسي وتمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومة وشعبًا.