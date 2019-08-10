ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخصيص 230 ساحة في الفيوم.. والأوقاف تحذر من صلاة العيد خارجها

السبت 10/أغسطس/2019 - 10:47 م
ساحات صلاة العيد
ساحات صلاة العيد في الفيوم
نبيل أبو السعود
صرح الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الاوقاف بمحافظة الفيوم بأن مديرية أوقاف الفيوم خصصت لأول مرة 230 ساحة ومسجدًا لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لاستيعاب آلاف المصلين الذين سيؤدون الصلاة.

أضاف أبو حبيب بانه تم تجهيز العشرات من الساحات الفرعية فى مدن وقرى المحافظة، كما تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد، مؤكدًا أن جميع الساحات تابعة لمديرية الأوقاف ومجهزة لاستقبال المصلين، وأن الساحات والمساجد التى تم تجهيزها لأداء صلاة العيد موزعة بواقع 8 ساحات ببندر أول الفيوم، و4 ساحات ببندر ثان، و41 ساحة بمركز الفيوم، و39 ساحة بمركز ومدينة سنورس، إضافة إلى 21 ساحة بمركز ومدينة أبشواى، و52 ساحة بمركز ومدينة إطسا، و25 ساحة بمدينة ومركز طامية، و9 ساحات بمركز يوسف الصديق، و15 ساحة بالشواشنة، بالإضافة إلى 16 مسجدًا كبيرًا بمختلف أنحاء المحافظة.

وحذر وكيل وزارة الاوقاف، أى فرد أو جماعة تقوم بأداء صلاة عيد الاضحى فى أماكن غير التى خصصتها مديرية أوقاف الفيوم ، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوقاف الغربية: تجهيز 360 ساحة لأداء صلاة العيد الفطر ودعمها بخطباء أساسيين واحتياطيين

ترجمة الخطبة للغة الإشارة.. تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك ببني سويف

محافظ كفر الشيخ: تجهيز 360 ساحة لـ صلاة عيد الأضحى

تجهيز 83 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بالإسماعيلية

أوقاف الوادي الجديد: تخصيص 72 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

محافظ الفيوم: تخصيص 230 ساحة ومسجدًا لـ أداء صلاة عيد الاضحى

ترشيحاتنا

بـ شراب شيفون.. راندا البحيري بفستان أسود قصير جريء.. صور

تتمنى تحقيق 4 أمنيات .. شيرين عبد الوهاب تعايد جمهورها

تشكيل لجنة الحكام كاملا وعنصر نسائى مفاجأة .. تفاصيل

اخبار الرياضة..الاهلي يرفض رحيل الثنائي .. سميرعثمان رئيسا لـ لجنة الحكام .. وسيتي يطيح بـ ليفربول من الصدارة

تبديلات بالجملة في مباراة الزمالك و 6 اكتوبر الودية

ديلي ميل تنشر صورا مذهلة للحجاج في وقفة عرفات .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور

أحمد فلوكس لـ صدى البلد : أنا مليش فى الكورة .. صور