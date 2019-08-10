تخصيص 230 ساحة في الفيوم.. والأوقاف تحذر من صلاة العيد خارجها

صرح الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الاوقاف بمحافظة الفيوم بأن مديرية أوقاف الفيوم خصصت لأول مرة 230 ساحة ومسجدًا لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لاستيعاب آلاف المصلين الذين سيؤدون الصلاة.



أضاف أبو حبيب بانه تم تجهيز العشرات من الساحات الفرعية فى مدن وقرى المحافظة، كما تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد، مؤكدًا أن جميع الساحات تابعة لمديرية الأوقاف ومجهزة لاستقبال المصلين، وأن الساحات والمساجد التى تم تجهيزها لأداء صلاة العيد موزعة بواقع 8 ساحات ببندر أول الفيوم، و4 ساحات ببندر ثان، و41 ساحة بمركز الفيوم، و39 ساحة بمركز ومدينة سنورس، إضافة إلى 21 ساحة بمركز ومدينة أبشواى، و52 ساحة بمركز ومدينة إطسا، و25 ساحة بمدينة ومركز طامية، و9 ساحات بمركز يوسف الصديق، و15 ساحة بالشواشنة، بالإضافة إلى 16 مسجدًا كبيرًا بمختلف أنحاء المحافظة.



وحذر وكيل وزارة الاوقاف، أى فرد أو جماعة تقوم بأداء صلاة عيد الاضحى فى أماكن غير التى خصصتها مديرية أوقاف الفيوم ، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة.