التخطيط تعكف على تنفيذ برامج لتحسين أداء الجهاز الإداري

تعكف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تقديم مجموعة من حزم البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري ضمن إجراءات هيكلته وفقًا للاحتياجات المطلوبة بهدف بناء القدرات لدى العاملين بالمؤسسات والجهات الحكومية.





وقالت وزارة التخطيط في تقرير إن هناك اهتمامًا بالغًا بتنمية المهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطى ضمن أهداف خطة بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري؛ بما ينعكس في النهاية على تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتطويرها لدعم القدرات المؤسسية ونظم قياس الأداء في كافة الوزارات والمؤسسات.





وأوضحت وزارة التخطيط أن تلك الإجراءات تأتي في سياق اهتمامات الحكومة لتحقيق لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والانفتاح علي الدول المجاورة والاستعانة بخبراتها.





وأضافت وزارة التخطيط أن البرامج التدريبية تسعي للتواصل من خلال الاتصال الفعال ونموذج الاتصال، الإصغاء الفعال إلي جانب التناغم من خلال التعريف، المعوقات، الممكنات فضلًا عن فرق العمل والورش التفاعلية.