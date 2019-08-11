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تعليم

خليها_تعنكب.. هاشتاج لطلاب الأزهر لمقاطعة الشقق السكنية بسبب جشع السماسرة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:16 ص
خليها_تعنكب
خليها_تعنكب
محمد شحتة
دشن طلاب جامعة الأزهر هاشتاج يحمل اسم #خليها_تعنكب ضد سماسرة الشقق السكنية المحيطة بجامعة الأزهر بالقاهرة والوجه البحري والقبلي.

وعبر طلاب جامعة الأزهر عن أسفهم الشديد ومعاناتهم من غلاء أسعار الشقق السكنية مما يزيد الحمل على الأهالي ويرهقهم في تحمل أعباء مالية كثيرة للإنفاق على أبنائهم وبناتهم.

وكشف طلاب جامعة الأزهر عن جشع السماسرة في غلاء الإيجار حيث إن الشقة السكنية التي تؤجر بـ 1500 جنيه زادت إلى 6000 جنيه.

ودعا طلاب جامعة الأزهر إلى مقاطعة التعامل مع هؤلاء السماسرة حتى تنخفض الأسعار مرة أخرى.

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