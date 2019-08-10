الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم للعمل لحل قضايا المناخ بشكل سريع

شدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس علي ضرورة العمل معا من أجل الحفاظ على ما تبقى من المناخ ومحاولة إصلاح ما أفسدته عجلة الصناعة فقد قال في تغريده له عبر موقع التواصل الإجتماعي "لقد حان وقت العمل".



وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تغريدته أنه التقى عددا من طلاب المدارس في دولة موزمبيق والذين يدرسون ويمارسون حياتهم الدراسية في غرف صيفية دون أسقف وذلك نتيجة لتضرر مدارسهم في أعقاب الإعصار الذي ضرب الدولة الأفريقية في مارس الماضي.



وأجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس بجولة بإحدي المدارس في مدينة بيرا بجمهورية موزمبيق أحد المدن المتأثرة بإعصار ايداي.



وحث الأمين العام الطلاب علي الاستمرار في الدراسة وتعلم موادهم جيدا ، مؤكدا استمرار دعم المنظمة الأممية للمناطق التي ضربها الاعصار.



وتضررت 90 % من البنية التحتية لمدينة بيرا من الإعصار الذي ضرب المدينة يومي 14 و 15 مارس حيث تستضيق المدرسة ما يقرب من 5 آلاف طفل مقسمين علي ثلاث فترات دراسية في صفوف تستقبل في كل فترة حوالي 90 طالبا .



وكانت المدرسة قد فتحت أبوابها في فبراير من هذا العام قبل كارثة الاعصار حيث تم بناؤها بدعم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أو الموئل كمثال علي كيفية بناء مبان مقاومة للأحداث المناخية القاسية.