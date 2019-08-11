آداب القاهرة تنظم مؤتمرها الدولي الخيال الشعبي في الثقافة العربية.. 14 مارس

ينظم قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة مؤتمره الدولي لعام 2020 في الفترة مت 14 حتي 16 مارس 2020 من فرضية الدكتور عبد العزيز الأهواني (1915-1980م) عن "الخيال الشعبي في الأدب العربي".





وأوضح قسم اللغة العربية أن الاهواني راى أنواع الأدب العربي "الوسيط" الشعرية والنثرية" قد أفادت من عناصر الخيال الشعبي أو العقلية الشعبية وأعادت تنظيمها واستثمارها.





كما رأى الأهواني أن تأثيرات هذا "الخيال الشعبي" قد امتدت أيضًا إلى علوم عديدة في التراث العربي كعلوم التاريخ والجغرافيا وكتب الرحلات وعجائب المخلوقات وغيرها من العلوم.





وبنى على فرضيته تلك دعوةً إلى التفكير في منهج جديد لدراسة الأدب العربي الموروث.



