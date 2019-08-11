حبس مسجل بالشرابية لاحتجازه مواطنا والتعدي عليه

أمرت نيابة الشرابية بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه باحتجاز أحد المواطنين والتعدي عليه.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية قيام "مسجل خطر" باحتجاز أحد الأشخاص داخل عقار بدائرة القسم.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة تبين صحة الواقعة، واستهداف العقار المُشار إليه أمكن ضبط ("مسجل خطر" سن 45 - مقيم بالعقار محل الضبط - سبق اتهامه فى 30 قضية آخرهم "مخدرات") ، وبصحبته المجنى عليه (طالب - مقيم بدائرة القسم "مكبل اليدين" ، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم).



