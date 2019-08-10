شاهد .. لحظة إشراف الملك سلمان على خدمة الحجاج

وصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، إلى "منى"، وذلك من أجل الإشراف على راحة حجاج بيت الله.



وعرضت فضائية " العربية "، فيديو يبرز لحظة وصول الملك سلمان، وتفقد احوال حجاج بيت الله الحرام ،بالإضافة إلى توجيهاته الصارمة بتوفير كافة متطلباتهم.



ويواصل حجاج بيت الله الحرام النفر الي مزدلفة عقب أداء ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف بعرفات.

