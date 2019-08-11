ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل وصاحب ورشة تخصصا في سرقة السيارات بمدينة نصر

الأحد 11/أغسطس/2019 - 04:24 ص
حبس عاطل
حبس عاطل
محمد العيسوي
أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس عاطل وصاحب ورشة 4 أيام، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات وتقطيعها بمدينة نصر.

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، فى القبض على المتهمين لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع " بقصد تقطيعها بالورشة ملك المتهم الثاني والتصرف في أجزائها بالبيع.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وعثر بداخل الورشة على سيارة ماركة فيات 128 " بدون لوحات معدنية "، 2 اسطوانة أكسجين، صاروخ كهربائي.

بمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها واعترفا بقيامهما بسرقة السيارة بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة السيارات بالمعادي والتبين ومدينة نصر

ضبط سمكرى وعاطل تخصصا فى سرقة السيارات بمدينة نصر

حبس عاطل وسمكرى كونا عصابة لسرقة السيارات وتقطيعها في مدينة نصر

ترشيحاتنا

أمين الفتوى: لا يجوز بيع جلد الأضحية أو إعطاؤه للجزار من الأجرة لهذا السبب

سائح مخمور يقفز أعلى دراجة نارية ويطيح بقائدها في الهواء ..فيديو

يسرا تؤدي مناسك الحج .. وتوجه رسالة مؤثرة لوالدتها

عقب سيطرة الانفصاليين على عدن.. السفير السعودي في اليمن يدعو إلى وقف الاقتتال

أبرزها وقف تجميد الحوافز والبدلات.. تعديلات على قانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

اخبار الحوادث.. مقتل صاحب جيم على يد متدرب بـ المعصرة.. التحقيق مع مدير سنترال بتهمة سرقة سلاح ميري من خفير بالغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور