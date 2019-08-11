حبس عاطل وصاحب ورشة تخصصا في سرقة السيارات بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس عاطل وصاحب ورشة 4 أيام، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات وتقطيعها بمدينة نصر.





نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، فى القبض على المتهمين لتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع " بقصد تقطيعها بالورشة ملك المتهم الثاني والتصرف في أجزائها بالبيع.





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وعثر بداخل الورشة على سيارة ماركة فيات 128 " بدون لوحات معدنية "، 2 اسطوانة أكسجين، صاروخ كهربائي.





بمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها واعترفا بقيامهما بسرقة السيارة بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع.



