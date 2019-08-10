الأوقاف : مبيعات صكوك الأضاحي بلغت 80 مليون جنيه

أعلنت وزارة الأوقاف، أن إجمالي حصيلة مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف أكثر من 80 مليون جنيه في ليلة عيد الأضحى المبارك ، وبلغت مبيعات المديريات الإقليمية منها : (64,114,200 ) جنيه ، بزيادة تصل إلى أربعة ملايين جنيه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن مديرية أوقاف القاهرة حققت الألف صك العاشرة بإجمالي (18,034,200 ) جنيه ، كما حققت مديرية أوقاف الإسكندرية الألف صك السادسة بإجمالي (10,809,000 ) جنيه.



وأضافت أن مبيعات الحسابات الأخرى تجاوزت 16 مليون جنيه من الجهات الأخرى حيث قررت الوزارة صرف مكافأة قدرها ثلاثون ألف جنيه للقائمين على المشروع بكلٍّ من مديريتي أوقاف (القاهرة والإسكندرية) ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.



