الأوقاف : مبيعات صكوك الأضاحي بلغت 80 مليون جنيه

أعلنت وزارة الأوقاف، أن إجمالي حصيلة مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف أكثر من 80 مليون جنيه في ليلة عيد الأضحى المبارك ، وبلغت مبيعات المديريات الإقليمية منها : (64,114,200 ) جنيه ، بزيادة تصل إلى أربعة ملايين جنيه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن مديرية أوقاف القاهرة حققت الألف صك العاشرة بإجمالي (18,034,200 ) جنيه ، كما حققت مديرية أوقاف الإسكندرية الألف صك السادسة بإجمالي (10,809,000 ) جنيه.
وأضافت أن مبيعات الحسابات الأخرى تجاوزت 16 مليون جنيه من الجهات الأخرى حيث قررت الوزارة صرف مكافأة قدرها ثلاثون ألف جنيه للقائمين على المشروع بكلٍّ من مديريتي أوقاف (القاهرة والإسكندرية) ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن مديرية أوقاف القاهرة حققت الألف صك العاشرة بإجمالي (18,034,200 ) جنيه ، كما حققت مديرية أوقاف الإسكندرية الألف صك السادسة بإجمالي (10,809,000 ) جنيه.
وأضافت أن مبيعات الحسابات الأخرى تجاوزت 16 مليون جنيه من الجهات الأخرى حيث قررت الوزارة صرف مكافأة قدرها ثلاثون ألف جنيه للقائمين على المشروع بكلٍّ من مديريتي أوقاف (القاهرة والإسكندرية) ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.