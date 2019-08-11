حبس طالبة تمارس الدعارة مقابل 40 جنيها في الدقيقة بـ قصر النيل

أمرت نيابة قصر النيل، بحبس طالبة جامعية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بممارسة الدعارة مقابل 40 جنيها في الدقيقة «2000 جنيه في الساعة».





وتعود الواقعة تمكن ضباط إدارة حماية الآداب العامة من رصد إحدى السيدات على موقع عبر شبكة الانترنت حال قيامها بعرض نفسها لاستقطاب الرجال من راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية.





وبإجراء التحريات أمكن تحديد شخص المتحري عنها وتبين أنها تدعي ي ح، 27 سنة، طالبة، وأضافت التحريات أنها تتواصل مع أحد راغبي المتعة الحرام عن طريق برنامج حيث قامت بإرسال صور شخصية لها وتم الاتفاق على التقابل بمسكنه لممارسة الرذيلة نظير مبلغ 2000 جنيه.





بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط إدارة حماية الآداب العامة وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها حال تواجدها أمام بشارع القصر العيني بدائرة قسم شرطة قصر النيل فور حضورها لمقابلة احد عملائها بناءا على اتفاق مسبق وبحوزتها المضبوطات هاتف محمول يحوي محادثات بين المتهمة وراغبي المتعة المحرمة، ومبلغ مالي 100 جنيه.





بمواجهتها أمام العميد حمدى النهرى مدير إدارة جناية الآداب بالقاهرة بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفت بحضورها لمقابلة أحد عملائها لممارسة الرذيلة مقابل أجر مادي.



