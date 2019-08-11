استعجال التحريات في واقعة مقتل صاحب جيم على يد صديقه بالمعصرة

أمرت النيابة العامة باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة مقتل صاحب جيم على يد صديقه في مشاجرة بالمعصرة.





وكان قد لقي شاب مصرعه إثر تلقيه طعنة على يد صديقه في مشاجرة نشبت بينهما داخل "جيم"، بمنطقة المعصرة، بالقاهرة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.





تلقى المقدم محمد مجدى رئيس مباحث المعصرة، بلاغا بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل، وبالانتقال والفحص تبين مقتل صاحب جيم، على يد أحد المتدربين من أصدقائه، خلال مشاجرة نشبت بينهما، داخل الجيم.



