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حوادث

استعجال التحريات في واقعة تهريب برازيلية لـ اكستاسي

الأحد 11/أغسطس/2019 - 07:17 ص
استععجال التحريات
استععجال التحريات في تهريب برازيلية لـ اكستاسي
عمرو خليفة
استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة القبض على راكبة برازيلية حاولت تهريب كمية كبيرة من مخدر اكستاسي يقدر بـ 2 مليون جنيه، لدى إنهاء إجراءات وصولها قادمة من العاصمة الفرنسية باريس.

وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلي المعمل الكيماوي لتحليها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها وانتداب مترجم من السفارة لحضور التحقيق.

البداية كانت ضبط المتهمة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس اشتبهت هبة مصطفى العشماوى مأمور الجمرك، في راكبة برازيلية ظهرت عليها علامات الارتباك والقلق.

وبتفتيش حقائب الراكبة بجهاز الكشف بالأشعة تحت إشراف مصطفى الجندي مدير الإدارة بالإنابة " X_Ray " لم يظهر أي علامات لوجود عمليات تهريب، وبتفتيش الراكبة ذاتيا عثر على 4 بإجمالي 2 كيلو جرام من مخدر اكستاسي "Xtc" بقيمة 2 مليون جنيه على جسدها، حيث قامت الراكبة بوضع المواد المخدرة حول جسدها وربطها بشريط لاصق.

وأمر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، بتحرير محضر للراكبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بعد العرض على الجهات الأمنية.

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