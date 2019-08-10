بحضور أساطير نادي الزمالك .. مرتضى منصور يعلن المدير الفني الجديد .. فيديو

قال المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك ، "إن نجليه تواصلوا مع عدد من المدربين الأجانب، خلال جولتهم الخارجية، كان آخرهم فيريرا مشيرًا إلى أن الاخير لا يوجد لديه مانع في العودة ولكن في شهر 10 المقبل".





وأضاف رئيس نادي الزمالك أنه سيقوم بعقد اجتماع طارئ يوم الثلاثاء المقبل، مع أبناء القلعة البيضاء من أساطير الكرة المصرية من أجل الاطلاع على المدربين الذين تم توقيع الاختيار عليهم وذلك من أجل الاستقرار على مدير فني واحد قائلا: "كل الأساطير سيتم دعوتهم ماعدا فاروق جعفر".





وتابع: "الدعوة عامة لكل أساطير نادي الزمالك بدءا من حسن شحاتة إلى رضا عبد العال لاختيار المدير الفني للزمالك من ضمن القائمة المرشحة".



