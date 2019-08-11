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فن

الشاب خليفة يتحدى خيانة حبيبته في جه عليا ..فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:25 ص
الشاب خليفة
الشاب خليفة
شيرى نبيل
طرح المطرب الشاب خليفة، Music Video لأغنيته الجديدة "جه عليا" عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وستتم إذاعتها خلال الأيام المقبلة عبر قناة "مزيكا".

أغنية "جه عليا" ضمن أغاني الشاب خليف في ألبومه الجديد "أتحداك" وهي من كلمات محمود عبدالله، ألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين، والفيديو كليب من إخراج تامر سليم، الذي قرر أن يتم تصوير الفيديو كليب داخل مصر.

ألبوم الشاب خليفة "أتحداك" يضم  14 أغنية، من إنتاج شركة KH production.

تعاون الشاب خليفة في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم رامي جمال، أحمد المالكي، محمد عاطف، محمد رمضان، أحمد جمال العدل ومونتي. 

وكان الشاب خليفة صور حتى الآن 7 أغنيات من ألبومه كفيديو كليب، وهما "بوسيلي روحك"،"متشغلش بالك"،"ست الستات"،"عمري اللي فات"،"حبونا لما إحتاجونا"، ومن المقرر أن يصور باقي أغاني الألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة، كما خضع خليفة، إلي جلسة تصوير خاصة بألبومه الجديد بعدسة المصور شريف مختار.

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