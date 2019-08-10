أمين البحوث الإسلامية يهنئ الأمة الإسلامية والعربية والمصريين بعيد الأضحى

هنأ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير محمد عياد الأمة الإسلامية والعربية والمصريين بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وقال الأمين العام إن العيد فرصة طيبة للتواصل والتراحم بين الناس ونشر قيم المحبة والرحمة والتسامح والود وصلة الأرحام، وتخفيف الآلام عن الناس ومواساة الفقراء والمساكين وإدخال السرور على نفوسهم، ونشر روح التكامل الاجتماعي فيما بينهم.



وأضاف الأمين العام أن عيد الأضحى المبارك يحقق كثيرا من المعاني والقيم المهمة التي تحقق السلام بين الناس كالتكافل المجتمعي والإحساس بالآخرين ومشاركتهم فرحتهم.



أوضح "عياد" أن هناك العديد من المعاني العظيمة التي نستفيد منها للتضحية العظيمة للخليل إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام، بالإضافة إلى المعاني الكبرى لفريضة الحج المباركة، حيث يجتمع الناس في صعيد واحد على كلمة واحدة.