لاعب الألومنيوم يفسخ تعاقده مع فريق الفيوم بالتراضي

طلب أحمد سامبا فسخ التعاقد مع فريق الفيوم بعد أسابيع من التعاقد معه ،لتدعيم صفوف الفريق الفيومى في الموسم الجديد ،ليكون خارج صفوف الفريق خلال الموسم الجديد بدورى القسم الثانى .



وصرح أحمد سامبا ،لاعب الألومنيوم السابق في تصريحات لصدى البلد إنه تم فسخ التعاقد بالتراضي مع نادي الفيوم وأنه هو من طلب الرحيل، بعد انا قام مسئولي نادي الفيوم في تعديل في بنود عقده ،وتم إنهاء الأمر بصفة ودية مع الفريق .



يذكر أن مسئولي مجلس ادارة نادي الفيوم قد نجح في اتمام التعاقد مع اللاعب أحمد حسن سامبا، صانع ألعاب الألومنيوم، لمدة موسمين، لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى، وأن سامبا لاعب الألومنيوم السابق يعتبر أول صفقات الفريق الفيومى وأن النادي تعاقد مع سامبا لمدة موسمين، بشرط جزائي يبلغ 400 ألف جنيه.



ولعب أحمد سامبا، لصفوف نادي بني مزار وصفوف نادي الألومنيوم الموسم الماضي قبل أن ينضم مؤخرا لفريق الفيوم للموسم الجديد .