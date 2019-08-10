ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسوان يضم جودة المصرى استعدادا للممتاز

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:42 م
أسوان يضم جودة المصرى
أسوان يضم جودة المصرى استعدادا للممتاز
كتب :رباب الهوارى
واصل مسئولي مجلس ادارة نادي أسوان والصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة ،في تدعيماته القوية استعدادا للموسم الجديد باتمام التعاقد مع أحمد عبد الموجود الشهير ب جودة ،مدافع فريق المصري البورسعيدي،في صفقة انتقال حر .

وتمت الصفقة بعد الاتفاق علي كافة الأمور المادية ،ووقع اللاعب علي عقود انضمام لفريق أسوان قادما من المصرى البورسعيدى لمدة موسمين .

يذكر أن أحمد جودة قد لعب لاندية النصر للتعدين ولعب معهم في الدورى الممتاز ،والمصري البورسعيدي قبل أن ينضم مؤخرا للفريق الأسوانى، وأن مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان يسعي للتعاقد مع لاعبين خبرة من أجل البقاء بالدورى فى الموسم المقبل وعدم العودة سريعا للمظاليم فى ظل المنافسة القوية التى سيشهدها الدورى فى العام المقبل.


ووقع جوده علي عقود انضمامه لفريق أسوان في حضور مسئولى مجلس الادارة ،ومجدى عبدالعاطي المديرالفنى ،ومصطفي أمين المشرف علي الفريق .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المريخ البورسعيدي يضم أحمد صبري لاعب أسوان لمدة موسمين

أسوان تضم عبدالعزيز إمام لاعب النصر للتعدين وسموحة السابق

رسميا .. أسوان يضم لاعب الأسيوطي استعدادا للممتاز

رسميا .. مهاجم أسوان ينضم لفريق جمهورية شبين لموسم واحد

رسميا.. أسوان يضم نجم الأهلي استعدادا للدوري الممتاز

أسوان يضم لاعب الزمالك استعدادا للدورى الممتاز

ترشيحاتنا

محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور

شاهد.. عمرو سعد نائمًا في الطائرة.. وجمهوره: اصحى انت وصلت

في ليلة العيد .. مقتل صاحب جيم على يد متدرب بـ المعصرة

الإفتاء تنصح بـ 7 سنن عند الذهاب لأداء صلاة العيد

ملخص رباعية بيراميدز في مرمى إيتوال الكونغولي .. فيديو

شاهد .. لحظة إشراف الملك سلمان على خدمة الحجاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور

أحمد فلوكس لـ صدى البلد : أنا مليش فى الكورة .. صور