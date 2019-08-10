أسوان يضم جودة المصرى استعدادا للممتاز

واصل مسئولي مجلس ادارة نادي أسوان والصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة ،في تدعيماته القوية استعدادا للموسم الجديد باتمام التعاقد مع أحمد عبد الموجود الشهير ب جودة ،مدافع فريق المصري البورسعيدي،في صفقة انتقال حر .



وتمت الصفقة بعد الاتفاق علي كافة الأمور المادية ،ووقع اللاعب علي عقود انضمام لفريق أسوان قادما من المصرى البورسعيدى لمدة موسمين .



يذكر أن أحمد جودة قد لعب لاندية النصر للتعدين ولعب معهم في الدورى الممتاز ،والمصري البورسعيدي قبل أن ينضم مؤخرا للفريق الأسوانى، وأن مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان يسعي للتعاقد مع لاعبين خبرة من أجل البقاء بالدورى فى الموسم المقبل وعدم العودة سريعا للمظاليم فى ظل المنافسة القوية التى سيشهدها الدورى فى العام المقبل.





ووقع جوده علي عقود انضمامه لفريق أسوان في حضور مسئولى مجلس الادارة ،ومجدى عبدالعاطي المديرالفنى ،ومصطفي أمين المشرف علي الفريق .