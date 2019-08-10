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ديني

4 سور قرآنية حرص الرسول على صلاة العيد بها

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:22 م
صلاة العيد
صلاة العيد
محمد صبري عبد الرحيم
قالت دار الافتاء المصرية، إن صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب رسول الله -صلى الله عليه وآلـه وسلم- على أدائها، وأمر الرجال والنساء –حتى الحُيَّض منهن- أن يخرجوا لها.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه فيما ورد عن السلف الصالح -رضوان الله تعالى عنهم- أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم – يقرأ بعد سورة الفاتحة في الركعة الأولى سورة الأعلى ، فيما يقرأ في الركعة الثانية سورة الغاشية.

وأضافت أن من سُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم – كذلك قراءة سورة « ق» في الركعة الأولى بعد الفاتحة وسورة «اقتربت» في الركعة الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن السُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.

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