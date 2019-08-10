4 سور قرآنية حرص الرسول على صلاة العيد بها

قالت دار الافتاء المصرية، إن صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب رسول الله -صلى الله عليه وآلـه وسلم- على أدائها، وأمر الرجال والنساء –حتى الحُيَّض منهن- أن يخرجوا لها.
وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه فيما ورد عن السلف الصالح -رضوان الله تعالى عنهم- أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم – يقرأ بعد سورة الفاتحة في الركعة الأولى سورة الأعلى ، فيما يقرأ في الركعة الثانية سورة الغاشية.
وأضافت أن من سُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم – كذلك قراءة سورة « ق» في الركعة الأولى بعد الفاتحة وسورة «اقتربت» في الركعة الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن السُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.
وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه فيما ورد عن السلف الصالح -رضوان الله تعالى عنهم- أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم – يقرأ بعد سورة الفاتحة في الركعة الأولى سورة الأعلى ، فيما يقرأ في الركعة الثانية سورة الغاشية.
وأضافت أن من سُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم – كذلك قراءة سورة « ق» في الركعة الأولى بعد الفاتحة وسورة «اقتربت» في الركعة الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن السُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.