وزير الرياضة يطمئن على ناشئ اليد عقب الصعود لدور الـ 16 بالمونديال

أجرى وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًا بالبعثة المصرية لكرة اليد للناشئين مواليد 2000، للاطمئنان على أحوال البعثة المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليًا بمقدونيا بمشاركة 24 منتخبًا.



وأشاد الوزير خلال اتصاله بعبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد ورئيس البعثة بأداء أبناء مصر لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين في فعاليات المونديال وصعودهم إلى دور الـ 16 بالبطولة بعد الفوز الكبير على منتخب كندا في المباراة التى أقيمت مساء اليوم السبت في الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول.



وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص أمنياته للاعبي المنتخب والجهاز الفني في مواصلة الانتصارات بالبطولة في الأدوار القادمة، معربًا عن ثقته في لاعبي المنتخب المصري وبذلهم لأقصي ما في سعهم من جهد لتحقيق إنجاز يضاف إلى سجل الإنجازات التى تحققها كرة اليد المصرية.



وفى ختام اتصاله الهاتفي بالبعثة المصرية، قدم الدكتور أشرف صبحي التهنئة لجميع أعضاء البعثة بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، مشيرا إلى المتابعة المستمرة مع البعثة طوال المشاركة في المونديال العالمي وتقديم كل الدعم والمؤازرة لهم.



كان المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين قد حقق الفوز على السويد بنتيجة 32 / 29 فى أولى مبارياته بينما خسر من فرنسا 24 /28 في الجولة الثانية، ثم فاز على تايوان في الجولة الثالثة بنتيجة 36 /25، وبعد الفوز على المنتخب الكندى اليوم تساوت مصر في النقاط مع منتخبات السويد وفرنسا والمجر بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ستة نقاط، لتضمن التأهل لدور الستة عشر قبل المواجهة الأخيرة أمام المجر يوم الاثنين المقبل.