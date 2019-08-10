الإفتاء تنصح بـ 7 سنن عند الذهاب لأداء صلاة العيد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن عيد الفطر المبارك من الأعياد الإسلامية العظيمة، مشيرة إلى أن صلاة العيد قد حدد لها الشرع الحنيف مجموعة من الآداب والسلوكيات، التي ينبغي مراعاتها في مثل هذه المناسبات.



وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك مجموعة من الآداب الشرعية والسلوكيات التي ينبغي مراعاتها والحرص عليها في أداء هذه المناسبة الإسلامية العظيمة، وهي: «الاغتسال، وارتداء أفضل الثياب، مع التزام النساء بمظاهر الحشمة وعدم كشف العورات، والالتزام بغض البصر عن المحرمات.



وتابعت: «وتناول شيء من الطعام قبل صلاة العيد، التبكير إلى مصلى العيد بسكينة ووقار، ويستحب الذهاب من طريق والعودة من طريق آخر، الإكثار من التكبير سرًّا وجهرًا، حتى يقوم الإمام لصلاة العيد»، منوهة بأنه لم يرد في صيغة التكبير شيء بخصوصه في السنة المطهرة، والأمر فيه على السعة عند أئمة الفقهاء، قال ابن القاسم: "ما كان مالك يحدّ في هذه الأشياء حدًّا"، وقال الإمام الشافعي: "وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن"، وقال الإمام أحمد بن حنبل: "هو واسع".



