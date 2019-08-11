نشرة اخبار النواب: موعد تطبيق قانون التأمينات والمعاشات.. وحقائق حول مقترحات تصدير الكلاب وحظر النقاب

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 10 أغسطس.
متى يطبق قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. الإجابة والتفاصيل
75 % من القراء يؤيدون إصدار تشريع لتقنين مهنة الخادمات بالمنازل
أبرزها وقف تجميد الحوافز والبدلات.. تعديلات على قانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
حقيقة استثناء محافظة القاهرة من قانون التصالح فى مخالفات البناء
بنسبة 85% .. برلمانية: الاقتصاد المصري يسير في الطريق المستقيم
برلماني يطالب بخفض سعر فائدة قروض الاستثمار
فرج عامر: كنت باقضي العيد زمان في عزبة جدي برشيد
لن يعدل.. برلماني: الإيجار القديم ليس له علاقة بالعقارات الآيلة للسقوط
قانون الإيجار القديم.. 3 سيناريوهات أمام البرلمان قبل المحطة الأخيرة في عمر المجلس الحالي
تصدير الكلاب بـ 5 جنيه وحظر النقاب.. مقترحات برلمانية أثارت جدلا وسخرية من مقدميها
متى يطبق قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. الإجابة والتفاصيل
75 % من القراء يؤيدون إصدار تشريع لتقنين مهنة الخادمات بالمنازل
أبرزها وقف تجميد الحوافز والبدلات.. تعديلات على قانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
حقيقة استثناء محافظة القاهرة من قانون التصالح فى مخالفات البناء
بنسبة 85% .. برلمانية: الاقتصاد المصري يسير في الطريق المستقيم
برلماني يطالب بخفض سعر فائدة قروض الاستثمار
فرج عامر: كنت باقضي العيد زمان في عزبة جدي برشيد
لن يعدل.. برلماني: الإيجار القديم ليس له علاقة بالعقارات الآيلة للسقوط
قانون الإيجار القديم.. 3 سيناريوهات أمام البرلمان قبل المحطة الأخيرة في عمر المجلس الحالي
تصدير الكلاب بـ 5 جنيه وحظر النقاب.. مقترحات برلمانية أثارت جدلا وسخرية من مقدميها