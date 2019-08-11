الاستثمار والتعاون الدولي تتيح خدمة تعديل بيانات الشركات الأجنبية

أتاحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خدمة تعديل بيانات الشركات الأجنبية المؤسسة وفقا لأحكام قانون الاستثمار وكذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة بمصر، ضمن إجراءات تهيئة الأعمال وتحفيز المستثمرين الأجانب؛ من خلال تقديم طلب لرئيس مركز خدمات المستثمرين لإصدار خطاب موجه للسجل بالتعديلات المطلوبة.

واشترطت

وزارة

عدة شروط لقبول التعديل، من بينها الحصول على توكيل أو تفويض من صاحب الشأن بالسير في الإجراءات علي أن يكون مترجمًا وموثقًا بالخارجية المصرية، إضافة إلى صورة من إثبات شخصية مقدم الطلب، و

سجل تجاري حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر، وطلب من الشركة مرفق به محضر الجمعية غير العادية للشركة الأم مصدق عليه من " الخارجية" متضمن التعديل المطلوب التشير به في السجل التجاري.