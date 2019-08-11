ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاستثمار والتعاون الدولي تتيح خدمة تعديل بيانات الشركات الأجنبية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:16 ص
وزارة الاستثمار
وزارة الاستثمار
محمد يحيي وعلياء فوزي
أتاحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، خدمة تعديل بيانات الشركات الأجنبية المؤسسة وفقا لأحكام قانون الاستثمار وكذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة بمصر، ضمن إجراءات تهيئة الأعمال وتحفيز المستثمرين الأجانب؛ من خلال تقديم طلب لرئيس مركز خدمات المستثمرين لإصدار خطاب موجه للسجل بالتعديلات المطلوبة.

واشترطت وزارة الاستثمار عدة شروط لقبول التعديل، من بينها الحصول على توكيل أو تفويض من صاحب الشأن بالسير في الإجراءات علي أن يكون مترجمًا وموثقًا بالخارجية المصرية، إضافة إلى صورة من إثبات شخصية مقدم الطلب، وسجل تجاري حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر، وطلب من الشركة مرفق به محضر الجمعية غير العادية للشركة الأم مصدق عليه من " الخارجية" متضمن التعديل المطلوب التشير به في السجل التجاري.

وأضافت وزارة الاستثمار أن زمن تقديم الخدمة يوم عمل واحد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو غلاب: تعديلات قانون الاستثمار رسالة إيجابية

خبير: تعديلات قانون الاستثمار تتيح الآلاف من فرص العمل الجديدة

بـ500 جنيه فقط.. مستندات استخراج تصريح عمل لمديري الشركات الأجنبية في مصر

الحكومة تتيح خدمات الاقامة بدون مقابل للمستثمرين الأجانب

الحكومة تبدأ اجراءات الترويج للاستثمار.. منح تراخيص الإقامة المؤقت للمستثمرين الأجانب مجانا وإصدار فواتير الاستيراد والتصدير بمقابل

الاستثمار والتعاون الدولي تتيح خدمة اندماج وتقسيم الشركات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الزمالك يفوز على 6 اكتوبر 2 /1

6 مطبات أمام رئيس الحكام .. صافرة سمير عثمان تواجه التحدي في الدوري

الإفتاء تنصح بـ 7 سنن عند الذهاب لأداء صلاة العيد

اخبار الفن والفنانين.. القبض على فادى خفاجة.. وزينة لمتابعة: انتى متطفلة وبجحة

حكم صلاة العيد للحجاج .. عالمة أزهرية تجيب

تكبيرات عيد الأضحى .. تعرف على موعدها الصحيح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور