ردم دماء الاضحية وصراع الخراف ابرز عادات عيد الاضحى في العالم

لكل مواطن بالعالم طريقته في الاحتفال بعيد الاضحى المبارك والعادات تغلب على أصحابها مهما مرت السنوات تظل كما هي دون تغيير، حيث تعد هذه العادات إرثا يصعب تغييره وسط ثورات الحداثة والتطور الذي يشهده العالم بشكل يومي.



وفي هذا السياق يستعرض موقع صدى البلد بعض عادات عيد الاضحى في عدد من بلدان العالم.



حج الخروف عادة تونسية توارثتها الأجيال وتتمثل تلك العادة في ذبح الخروف في اول يوم العيد دون تقطيع لحمه واتكسير عظمه وجاء مصطلح تحجيج الخروف تزامننا مع الحج خلال عيد الأضحى المبارك.



أما في ليبيا فيلجأ المعيدون بتكحيل الأضحية بكحل عربي، ويشعلون البخور، لتنطلق بعدها التكبيرات احتفاءً بعيد الاضحى المبارك، من ثم يقوم المعيدون بردم دم الاضحي خوفا من خروج الجن.



أنشدت حية بيه على الشواطئ الساحلية بالبحرين أبرز العادات التي قدم عليها البحرينيون في اول يوم بعيد الاضحى المبارك ، وذلك وسط احتفال الأطفال مع أسرهم بهذا العيد المبارك.



تصارع الخراف أبرز العادات في الجزائر، حيث ينظم المعيدون حلبة لمصارعة الأضاحي وسط عدد غفير من المتفرجين الذين يستمتعون بهذه العادة الغريبة في كل عيد أضحى منذ عقود من الزمن.





