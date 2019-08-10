زعيم كوريا الشمالية يتابع تجربة سلاح جديد

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تابع اليوم السبت تجربة سلاح جديد جرى تطويره ليناسب تضاريس البلاد.



وقالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت فيما يبدو صاروخين قصيري المدى اليوم السبت ووصفت الأمر بأنه استعراض للقوة في مواجهة التدريبات العسكرية المشتركة الجديدة مع الولايات المتحدة.