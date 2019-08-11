بنهاية العام المالي الماضي.. الإسكندرية لتداول الحاويات تحقق 1.85 مليار جنيه أرباحا

حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، 1.85 مليار بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 2.44 مليار جنيه العام السابق له، بتراجع بلغ 590 مليون جنيه.





وقال تقرير صادر عن الشركة، إنه تم نقل ملكية رأسمال المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض لـ"الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع" بقرار من الشركة القابضة للنقل البحري والبري





وأشار التقرير إلى أن حجم رأس المال المنقول بلغ 20% بخلاف 34% مملوكة لـ"الاسكندرية لتداول الحاويات".



