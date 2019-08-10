اهم الاخبار اليوم | صلاة العيد واحكامها وسنن رمي الجمرات.. والسيسي يتبادل التهاني مع القادة العرب

نشر موقع صدي البلد علي مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة منها الرئيس السيسي يتبادل التهاني مع قادة وزعماء الدول العربية في العيد وأيضا موضوعات عن كيفية صلاة عيد الاضحي واحكامها وسنن رمي الجمرات.اجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا، مساء اليوم، بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،خادم الحرمين الشريفين، للتهنئة بحلول عيد الاضحي المبارك، متمنيا للمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء والاستقرار.وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان خادم الحرمين الشريفين اعرب عن خالص الامتنان والتقدير للرئيس السيسي، وعن تمنياته لمصر حكومة وشعبا بكل الخير والازدهار والتقدم.ذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وصل إلى منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام، وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.وبدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الجاري بالتوجه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلتقطوا بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.وشهدت الطرق الفسيحة التي سلكها حجاج بيت الله الحرام في طريقهم إلى مزدلفة انتشار رجال المرور والأمن والحرس الوطني والكشافة لمساعدة الحجاج وتسهيل حركتهم.نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الشرطة النرويجية إعلانها أن شخصا أصيب في إطلاق نار وقع اليوم السبت، داخل مسجد في إحدى ضواحي العاصمة النرويجية أوسلو، وأن مشتبها به قد اعتقل.وجاء في تغريدة لشرطة أوسلو "أصيب شخص لم يعرف بعد مدى خطورة إصابته. وتم توقيف مشتبه به"، مضيفة أن عناصرها انتشروا في الموقع المحيط بـ المسجد.وأوضح إمام المسجد، عرفان مشتاق، لصحيفة "بودستيكا" المحلية أن "رجلا أبيض يعتمر خوذة ويرتدي زيا نظاميا أطلق النار على أحد أفراد جاليتنا".وأضاف لقناة "تي في 2" التلفزيونية أن الرجل كان يحمل أسلحة عدة، حيث وقع إطلاق النار في مسجد النور في بلدة بايروم، إحدى ضواحي أوسلو.كاس العالم لليد للناشئين 2019.. اكتسح منتخب مصر للناشئين لكرة اليد نظيره منتخب كندا بالمباراة التي اقيمت اليوم السبت ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة العالم التى تستضيفها مقدونيا.كاس العالم لليد للناشئين 2019.. وفاز منتخب مصر بنتيجة 47 مقابل 20 لـ منتخب كندا، وذلك بعدما كان قد انهى الشوط الاول متقدمًا 24 /12.كاس العالم لليد للناشئين 2019 .. ويقع منتخب ناشئي اليد ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلًا من فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.وصل القاهره اليوم وفد رسمي من قوى الحرية والتغيير بالسودان، في اطار الجهود التي تبذلها مصر لحل القضايا الخلافيه بين الاشقاء في السودان.يضم الوفد عددا من القيادات ابرزهم كل من عمر الدقير، علي الريح السنهوري، مدني عباس، بابكر فيصل، وجدي صالح، كمال اسماعيل.وتأتى زياره الوفد متزامنه مع المباحثات التي بدأت بالقاهره امس مع قيادات الجبهه الثوريه السودانيه.أوضحت دار الإفتاء المصرية، كيفية صلاة عيد الاضحى المبارك أنها ركعتان تُجزأ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها -كغيرها من الصلوات-، وينوي بها صلاة عيد الاضحى المبارك، مشيرة إلى أن هذا أقلها.وأضافت«الإفتاء» في إجابتها عن سؤال «ما كيفية صلاة عيد الاضحى المبارك؟»، أن الأكمل في صفتها: أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة.واستدلت على كيفية صلاة عيد الاضحى المبارك بما روي «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ»، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».اضحية العيد سنة مؤكدة عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، والأضحية إحدى الشعائر الإسلامية، التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل بتقديم ذبح من الأنعام بدءًا من أول أيام عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق -الثالث عشر من ذي الحجة-.وشرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهي السنة التي شرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال.وأفضل وقتٍ لذبحِ الأضحية هو اليوم الأول قبل زوال الشمس –أي قبل دخول وقت الظهر بقليل-، لما روي عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحًى إِلَى البَقِيعِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» أخرجه البخاري.رمي الجمرات اتفق الفقهاء على أنه واجب من واجبات الحج، وقد دل على ذلك الوجوب السنة والإجماع، ورمي الجمرات في الحج: وهو قذف مواضع معينة بالحصى، والرمي الواجب لكل جمرة «أي موضع الرمي» هو سبع حصيات بالإجماع أيضًا.