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محافظات

أسقف أسوان يهنئ المحافظ بـ عيد الأضحى ..فيديو وصور

الأحد 11/أغسطس/2019 - 03:31 ص
أسقف أسوان - المحافظ
أسقف أسوان - المحافظ
شاذلى عبد الفتاح
قدم الأنبا هدرا أسقف أسوان ووفد من قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك للواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

واستقبل محافظ أسوان القمص أنطونيوس ذكرى راعى الأقباط الكاثوليك بأسوان يرافقه وفد من الكنيسة الكاثوليكية، والقس موريس مكرم راعى الكنيسة الإنجيلية ووفد طائفة الأقباط الإنجيليين.

وأشاد اللواء أحمد إبراهيم بروح الود والمحبة والروابط والعلاقات الأخوية التى تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها بإعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتآخى والتراحم فيما بينهم.

وأشار محافظ أسوان إلى أن روح الإخاء والتعاون التى تتجلى فى تبادل التهانى تعتبر هى التى تحكم العلاقات بين جميع أهالى المحافظة دون تفرقة بين كنيسة ومسجد أو بين مسلم ومسيحى لأن جميع المصريين شركاء فى التنمية والنماء والحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومى.
أسقف أسوان يهنئ المحافظ بـ عيد الأضحى ..فيديو وصور
أسقف أسوان يهنئ المحافظ بـ عيد الأضحى ..فيديو وصور
أسقف أسوان يهنئ المحافظ بـ عيد الأضحى ..فيديو وصور
أسقف أسوان يهنئ المحافظ بـ عيد الأضحى ..فيديو وصور
أسقف أسوان يهنئ المحافظ بـ عيد الأضحى ..فيديو وصور
أسقف أسوان يهنئ المحافظ بـ عيد الأضحى ..فيديو وصور

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