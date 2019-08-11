أسقف أسوان يهنئ المحافظ بـ عيد الأضحى ..فيديو وصور

قدم الأنبا هدرا أسقف أسوان ووفد من قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك للواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.





واستقبل محافظ أسوان القمص أنطونيوس ذكرى راعى الأقباط الكاثوليك بأسوان يرافقه وفد من الكنيسة الكاثوليكية، والقس موريس مكرم راعى الكنيسة الإنجيلية ووفد طائفة الأقباط الإنجيليين.





وأشاد اللواء أحمد إبراهيم بروح الود والمحبة والروابط والعلاقات الأخوية التى تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها بإعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتآخى والتراحم فيما بينهم.



