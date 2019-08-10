اخبار الفن والفنانين.. القبض على فادى خفاجة.. وزينة لمتابعة: انتى متطفلة وبجحة





هاجمت الفنانة زينة متابعة لها بعد أن طلبت منها رؤية أطفالها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام".



وكتبت احدى متابعي زينة قائلا: :"زينة إمتى هتورينا الولاد حرام عليكي والله عايزين نشوفهم بحق حرمة يوم عرفة وريهم لينا".



لترد عليها زينة قائلة: "معلش انتى متطفلة و بجحة جدا ما يصحش تحلفيني بيوم عرفة على حاجة ما تخصكيش والمفروض الناس بتدعي وتكبر وانتي مخك وتفكيرك تشوفي ولاد فنانين فوقى إحنا مش هننفعك روحي ادعى ده يوم كله بركة".