اخبار الفن والفنانين.. القبض على فادى خفاجة.. وزينة لمتابعة: انتى متطفلة وبجحة

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها
خطفت ابنة الفنان احمد حلمى ومنى زكى "لى لى" الانظار اليها فور ظهورها أمس فى حفل المطربة العالمية جنيفر لوبيز والذى أقيم فى العلمين بالساحل الشمالى.
محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور
نشر الفنان محمد رمضان صورا تجمعه بكل من الشاعر الغنائي امير طعيمة والمخرج ياسر سامى وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
احمد السقا ومي عز الدين وريهام عبد الغفور فى عزاء مطلقة احمد السعدني
بدأ منذ قليل عزاء مطلقة الفنان أحمد السعدني في مسجد الشرطة بالشيخ زايد في 6 أكتوبر.
وحرص على الحضور كل من ريهام عبد الغفور، دينا الشربينى، أحمد رزق، الإعلامية إنجي علي، أحمد السقا، مى عز الدين، عزوز عادل، إيمى سالم، طارق صبرى، المخرج محمد سامى، محمد أنور، حمدى الميرغنى، أوس أوس، المخرج أحمد خالد موسى، سوسن بدر وأحمد ثابت.
الشرطة تلقي القبض على الفنان فادي خفاجة وأشقائه .. تفاصيل مثيرة
نشر سيد خفاجة والد الفنان فادى خفاجة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعلن فيه عن حبس ابنه هادى بسبب خروف العيد.
قصة قديمة.. أحدث ظهور لـ حسين فهمي مع حب حياته
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للنجم حسين فهمي تجمعه بالسيدة آنا والتي انفصل عنها منذ سنوات .
بعد تألقه في الممر.. صدى البلد يكرم أحمد فلوكس
استضاف موقع صدى البلد الاخباري، الفنان أحمد فلوكس والذي حقق نجاحا كبيرا من خلال فيلم الممر فى ندوة نظمها الموقع تم خلالها تكريمه عن دوره بهذا العمل السينمائي الذي كان بمثابة نقلة فنية بمشواره التمثيلي.
هاجمت الفنانة زينة متابعة لها بعد أن طلبت منها رؤية أطفالها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام".
شاهد.. ابنة احمد حلمى ومنى زكى تخطف الانظار في أحدث ظهور لها
خطفت ابنة الفنان احمد حلمى ومنى زكى "لى لى" الانظار اليها فور ظهورها أمس فى حفل المطربة العالمية جنيفر لوبيز والذى أقيم فى العلمين بالساحل الشمالى.
محمد رمضان يحضر لمفاجأة مع ياسر سامى وأمير طعيمة .. صور
نشر الفنان محمد رمضان صورا تجمعه بكل من الشاعر الغنائي امير طعيمة والمخرج ياسر سامى وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
احمد السقا ومي عز الدين وريهام عبد الغفور فى عزاء مطلقة احمد السعدني
بدأ منذ قليل عزاء مطلقة الفنان أحمد السعدني في مسجد الشرطة بالشيخ زايد في 6 أكتوبر.
وحرص على الحضور كل من ريهام عبد الغفور، دينا الشربينى، أحمد رزق، الإعلامية إنجي علي، أحمد السقا، مى عز الدين، عزوز عادل، إيمى سالم، طارق صبرى، المخرج محمد سامى، محمد أنور، حمدى الميرغنى، أوس أوس، المخرج أحمد خالد موسى، سوسن بدر وأحمد ثابت.
الشرطة تلقي القبض على الفنان فادي خفاجة وأشقائه .. تفاصيل مثيرة
نشر سيد خفاجة والد الفنان فادى خفاجة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعلن فيه عن حبس ابنه هادى بسبب خروف العيد.
قصة قديمة.. أحدث ظهور لـ حسين فهمي مع حب حياته
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للنجم حسين فهمي تجمعه بالسيدة آنا والتي انفصل عنها منذ سنوات .
بعد تألقه في الممر.. صدى البلد يكرم أحمد فلوكس
استضاف موقع صدى البلد الاخباري، الفنان أحمد فلوكس والذي حقق نجاحا كبيرا من خلال فيلم الممر فى ندوة نظمها الموقع تم خلالها تكريمه عن دوره بهذا العمل السينمائي الذي كان بمثابة نقلة فنية بمشواره التمثيلي.
هاجمت الفنانة زينة متابعة لها بعد أن طلبت منها رؤية أطفالها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام".
وكتبت احدى متابعي زينة قائلا: :"زينة إمتى هتورينا الولاد حرام عليكي والله عايزين نشوفهم بحق حرمة يوم عرفة وريهم لينا".
لترد عليها زينة قائلة: "معلش انتى متطفلة و بجحة جدا ما يصحش تحلفيني بيوم عرفة على حاجة ما تخصكيش والمفروض الناس بتدعي وتكبر وانتي مخك وتفكيرك تشوفي ولاد فنانين فوقى إحنا مش هننفعك روحي ادعى ده يوم كله بركة".