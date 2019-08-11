رفع درجة الاستعداد.. مستشفيات جامعة الزقازيق تنظم الإجازات خلال عيد الأضحى

أكدت الدكتورة ميرفت عسكر القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، أن المستشفيات الجامعية مستعدة بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك حتى يوم الأربعاء المقبل.



وأوضحت عسكر أنه تم ورفع درجة الاستعداد القصوى وتنظيم الإجازات وتوفير العدد اللازم لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.



وأشارت إلى أن كل هذه الاستعدادات تأتي لتسيير العمل واتخاذ القرارات الملائمة للتعامل مع أى حالات طارئة، وتوفير الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والتأكد من انتظام العمل والاستعداد الكامل للطوارئ التى تستقبل المرضى من محافظة الشرقية وما حولها من محافظات.



وأضافت الدكتورة ميرفت عسكر أنها توجه تحية شكر وتقدير لكل الجنود المجهولة الذين يضحون براحتهم ويسهرون علي خدمة المرضي، تحية شكر وتقدير لكل عامل وعاملة ولكل ممرضة وممرض لكل طبيب وطبيبة لكل موظف وموظفة ترك بيته وأسرته ليكون علي قدر المسئولية ويعمل بحب ورضا من أجل تخفيف آلام الآخرين وراحتهم وإسعادهم.