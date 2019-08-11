عرض فيلم دفع رباعي في أكتوبر

حددت الشركة المنتجة لفيلم "دفع رباعى" موعد عرضه فى أكتوبر المقبل، بعد الانتهاء من كل مراحل الفيلم.





كانت الشركة طرحت الأفيش الدعائي للعمل الذى يظهر فيه أبطال الفيلم، وكان فى مقدمه الأفيش الفنان أحمد بدير.





وتدور أحداث الفيلم حول أب يعود إلى أولاده الثلاثة من جديد بعد مرور سنوات وهو معتقد أنهم أصبحوا ذوي مكانة في المجتمع فكان يحلم أن يصبح الأول طبيبا والثاني مهندسا والثالث محاميا، ولكن تفاجأ بالواقع الذي وصلوا إليه، وخلال الأحداث يتورط الإخوة الثلاثة في عملية إرهابية، وبمساعدة مجموعة فتيات لهم ينجحوا في إجهاض العملية.





"دفع رباعي" فيلم شبابي لايت أكشن بطولة: أحمد بدير، محسن منصور، سناء يوسف، أحمد عزمي، تاتيانا، أحمد العمدة، إيناس النجار، ميسرة، ندى بهجت، منة جلال، والمطربون: سمسم شهاب، محمود الحسيني، حنان عطية، هند، وحسن عبد الفتاح، أحلام الجريتلي، علاء زينهم، صبري عبد المنعم، حمدي هيكل، هاني إبراهيم، ياسر على ماهر، محمد الشربيني، سمر على، موسيقى تصويرية، حسن دنيا، مدير تصوير تامر جوزيف، قصة جمال ربيع، سيناريو وحوار: خالد سليمان ومحمد عواد، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف.