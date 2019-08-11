البترول: توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليون منزل خلال العام المالي الجاري

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، علي مدار العام المالي الجاري، تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز المنزلي لـ1.2 مليون وحدة سكنية علي مستوي الجمهورية.





قالت وزارة البترول في تقرير صادر إن الخطة تستهدف توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة إلى أكثر من 85 مدينة ومنطقة بالمحافظات يطبق عليها مبادرة الوزارة للتقسيط الميسر علي مستوي 10 محافظات.





وأوضحت وزارة البترول أن الخطة تشمل مناطق بمحافظة الجيزة وهي "الحوامدية والبدرشين وأبو النمرس وكرداسة وبرطس والقيراطين"، ومحافظة الشرقية وهي "منيا القمح وكفر صقر والإبراهيمية وكفور نجم وههيا"، أما مدينة البحيرة فتشمل " الغابة وعزبة المحطة بأبوحمص وزاوية كراكول بأبو المطامير وفزارة بالمحمودية ونكلا العنب بإيتاى البارود".





وأكدت وزارة البترول أنه في محافظة الغربية فتشمل "الرياض والحامول في كفر الشيخ ، والزرقا بدمياط ، وبرما وحصة برما وصفط تراب ومحلة روح وشبرا النملة "، بالاضافة لمدينة القليوبية وتشمل مناطق "أجا والسنبلاوين والمعصرة "، بجانب محافظة قنا وهي " تصفا وكفر تصفا وجمجرة القديمة بمحافظة القليوبية، ونقادة وأبوتشت والشعرانى وجزيرة مطيرة وجراجوس".



