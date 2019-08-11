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سائح مخمور يقفز أعلى دراجة نارية ويطيح بقائدها في الهواء ..فيديو

الأحد 11/أغسطس/2019 - 12:47 ص
سائح مخمور
سائح مخمور
أحمد شريف
نشرت صحيفة "ديلي ميل" مقطع فيديو لسائح أسترالي بجزيرة بالي الإندونيسية، وهو يحاول تفادي حركة المرور المزدحمة في مركز كوتا السياحي ما جعله يسير بشكل متهور، مما تسبب في إصابة سائق دراجة نارية.

تظهر لقطات الفيديو سائحًا يدعى "نيكولاس كار"، 26 عامًا ، يقفز نحو سيارة متحركة، قبل أن يصطدم بزجاجها الأمامي ويتدحرج من أعلى غطاء المحرك.

وظهر في الفيديو شخصان يطاردان السائح الأسترالي الذي يبدو وكأنه في حالة سكر وهو يضحك.

ثم شوهد وهو يركض باتجاه دراجة نارية قادمة ويقفز أمامها، وأطاح بقائد الدراجة في الهواء قبل انزلاقه على الطريق المزدحم.

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