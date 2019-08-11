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محافظات

محافظ أسيوط: نقف صفا واحدا لاستكمال التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:19 ص
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
إيهاب عمر
استقبل محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين، القيادات الأمنية والدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ووجه محافظ أسيوط رسالة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى للتأكيد على قوة وتماسك الشعب بمختلف طوائفه، ووقوفه صفًا واحدًا لاستكمال التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والبدء الفعلى فى تنمية الصعيد، مشيرا إلى أن صلاة عيد الأضحى ستكون بساحتى أرض الملاعب ومسجد ناصر بمدينة أسيوط، بحضور جميع القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، إضافة إلى المساجد والساحات بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية استعدت لاستقبال احتفالات عيد الاضحى المبارك، مؤكدًا تواجد جميع القيادات التنفيذية في مواقع عملهم طوال أيام العيد للتأكد من سلامة المرافق ومواجهة أى طارئ. 

وأمر محافظ أسيوط باستمرار الرقابة على الأسواق للتأكد من استقرار الأسعار وصلاحية السلع واللحوم المعروضة ومطابقتها للمواصفات وخاصة اللحوم والتي يزداد الطلب عليها خلال ايام العيد وتشكيل غرفة عمليات مستمرة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.

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