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رياضة

الأهلي يفتتح مشواره بدوري أبطال أفريقيا بمواجهة اطلع بره في برج العرب

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:45 ص
الأهلي
الأهلي
عبدالحكيم أبو علم
حين تشير عقارب الساعة إلى السابعة من مساء اليوم، فإن جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحول أنظارها صوب استاد الجيش المصري ببرج العرب لمتابعة أولي مباريات المارد الأحمر مع منافسه اطلع بره في ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا علي أن تقام مواجهة الإياب 23 أغسطس الجاري.

ويبحث الفريق الأحمر عن بداية نموذجية للنسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا التي يريد الأهلي الفوز بها لاستعادة اللقب الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013 وقت أن كان محمد يوسف مديرًا فنيًا وفاز علي حساب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

ولم ينس عشاق الأهلي الخروج الصعب من النسخة السابقة علي حساب صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة لذا فإن مجلس الإدارة حشد كل اسلحته بهدف حصد اللقب الجديد والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية، وفتح محمود الخطيب رئيس النادي الباب علي مصراعية لضم صفقات جديدة ومميزة في كل الخطوط بهدف تكوين فريق قوي قادر علي إستعادة منصات التتويج فضم في يناير الماضي الإنجولي جيرالدو ثم حسين الشحات ورمضان صبحي وياسر ابراهيم ومحمود وحيد ومحمود ومحمود ثم في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية جدد إعارة رمضان صبحي وضم محمود متولي والمالي اليو ديانج ومحمد مجدي قفشة.

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