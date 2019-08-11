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فن

الفارو مورتي ينتهي من تصوير الجزء الرابع من La Casa De Pap

الأحد 11/أغسطس/2019 - 04:22 ص
مسلسل La Casa De
مسلسل La Casa De Pap
أحمد إبراهيم
انتهى النجم الإسباني الفارو مورتي من تصوير الجزء الرابع من مسلسل "‎"La Casa De Pap تمهيدا لعرضه حيث لم يتحدد موعدا له. 

يذكر أن الموسم الثالث من المسلسل تم إطلاقه منذ أسابيع قليلة في 19 يوليو الحالي، وأثار محبي المسلسل وجمهوره ضجة كبيرة بسبب فرحتهم بصدور موسم جديد من مسلسلهم المفضل.

ويشارك في بطولة المسلسل النجوم ألفارو مورتي واورسولا كوربيرو وإيتزيار إيتونيو وبيدرو ألونسو وألبا فلوريس وميجيل هيران وخايمي لورينتي ودوروثي الياس فاهن وميجيل جارسيا بوردا وماريو دي لا روزا وكيتي مانفر وإنريكي أرسي وغيرهم.

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