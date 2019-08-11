الفارو مورتي ينتهي من تصوير الجزء الرابع من La Casa De Pap

انتهى النجم الإسباني الفارو مورتي من تصوير الجزء الرابع من مسلسل "‎"La Casa De Pap تمهيدا لعرضه حيث لم يتحدد موعدا له.





يذكر أن الموسم الثالث من المسلسل تم إطلاقه منذ أسابيع قليلة في 19 يوليو الحالي، وأثار محبي المسلسل وجمهوره ضجة كبيرة بسبب فرحتهم بصدور موسم جديد من مسلسلهم المفضل.



