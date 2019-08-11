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محافظات

محافظ الدقهلية يهنئ القوات المسلحة والشرطة بـ عيد الأضحى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 02:27 ص
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم
همت الحسينى
استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، مساء أمس السبت، المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في النادي الاجتماعي بإستاد المنصورة الرياضي.

وقال الدكتور كمال شاروبيم "أدعو الله أن تكون أيامنا كلها عيد، وأن نجتمع جميعا على قلب رجل واحد في ظل قيادة رائد المسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ندعوا له من هذا المكان بمزيد من التوفيق لاستكمال مسيرة البناء والإنجاز".

وبعث الدكتور كمال شاروبيم التهنئة بعيد الأضحى المبارك لرجال القوات المسلحة والشرطة والجهاز التنفيذي، مشيدا بجهودهم المتواصلة في تأكيد الأمن والأمان في ربوع محافظات مصر، مؤكدا أن سعادته لا توصف لوجوده بين أهله وأبنائه في هذه المناسبة المباركة. 

وشدد الدكتور كمال شاروبيم على أن قوى الشر والإرهاب لن تثنينا عن العمل والبذل لرفعة هذا الوطن وتحقيق آماله وكلنا أمل في غد أفضل ومواصلة مسيرة النهضة والتنمية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية ولنحقق لشعب مصر العظيم كل طموحاته. 

وأكد الدكتور كمال شاروبيم أن أعياد المصريين كلها أعياد وطنية لها صبغتها الدينية، يحتفل بها المصريون جميعًا مسلمين ومسيحيين، وتأتي تأكيدا لأواصر المحبة بين نسيج الشعب المصري الواحد.

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